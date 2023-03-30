شكرا لقرائتكم خبر إفطار رمضاني جماعي لـ1500 يتيم بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جمعية البر بجدة، أمس الأول، مبادرة الإفطار الجماعي الرمضاني لـ1500 يتيم، ضمن مبادرة «أبناء الخير» إحدى مبادرات الجمعية، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سهيل قاضي، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة فهد بن رقوش، والرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محي الدين حكمي، وعدد من رجال الأعمال والمهتمين.

وتأتي المبادرة ضمن البرامج والأنشطة المقدمة للأيتام، بهدف تمكينهم ودمجهم في المنظومة الاجتماعية، إذ يحظى الأيتام في الجمعية برعاية نفسية وتعليمية ورياضية وترفيهية، تعزز من بناء شخصياتهم، وتسهم في تحسين جودة حياتهم وتنمية قدراتهم، واكتشاف مواهبهم وتحفيزهم، ليكونوا جزءا فاعلا في البناء التنموي.

وشهدت فعاليات المبادرة تكريم الجهات الراعية والداعمة والفرق التطوعية، إضافة إلى تمكين الأيتام «أبناء الخير» من ممارسة الألعاب الرياضية والمشاركة في عدد من الفعاليات الترفيهية، وتوزيع الهدايا عليهم لإدخال البهجة إلى نفوسهم.