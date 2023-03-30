دعم المشاريع ذات العلاقة بدخل وإنفاق الأسر السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدعم المشاريع ذات العلاقة بدخل وإنفاق الأسر كالمساعدات الاجتماعية، والإنماء الاجتماعي وغيرها، تنفذ الهيئة العامة للإحصاء مسحا لدخل وإنفاق الأسرة بهدف حساب متوسط دخل وإنفاق الفرد والأسرة، على أن تنتهي مرحلة جمع البيانات في 26 فبراير 2024.

وهو أحد المسوح الميدانية العينية الأسرية التي تجرى في مجال الإحصاءات الاجتماعية وتوفر بيانات عن الدخل وأنماط الإنفاق في المجتمع وأثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسر.

وتضع الهيئة سرية البيانات التي يتم جمعها ومعالجتها على رأس قائمة الأولويات، وذلك وفقا لنظام الإحصاءات العامة للدولة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم: (23) وتاريخ 7/12/1379هـ، وكذلك وفقا للمعايير الدولية، وتهتم الهيئة بتنفيذ المسوح الميدانية، والتعدادات، وإجراء الدراسات والبحوث، وتحليل البيانات والمعلومات وتوثيقها؛ لأجل الأغراض التنموية والتخطيط الاستراتيجي.

وتم إعداد «إشعار الخصوصية» لفهم كيفية التعامل مع البيانات الشخصية التي يتم جمعها، والغرض من جمع ومعالجة البيانات، ومن الضروري والمهم بالنسبة لك أن تكون على علم ودراية بكيفية استخدام الهيئة لبياناتك الشخصية، وحقوقك فيما يتعلق بأسلوب وطريقة معالجة هذه البيانات الخاصة بك، وذلك وفقا للأنظمة والتشريعات ذات الصلة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ويجب على من يفصح عن البيانات الاطلاع بشكل مستمر على «إشعار الخصوصية» للتأكد من وجود أية تحديثات حيالها، مع الأخذ في الاعتبار أن الهيئة غير ملزمة وغير مطالبة بالإعلان عن أية تحديثات تتم على هذا الإشعار، وتزويدك للبيانات يعد اطلاعا منك عليها، وموافقة على تمام صحتها.

أهم أهداف المسح:

