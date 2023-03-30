شكرا لقرائتكم خبر أمسيات عام الشعر تستهل فعاليات موسم رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استهلت باكورة الأمسيات الشعرية لمبادرة عام الشعر العربي 2023 في «الخيمة الرمضانية»، التي تنظمها وزارة الثقافة، ضمن فعاليات موسم رمضان 1440، وذلك في المنطقة الواقعة بين طريق الملك فهد وطريق العليا العام، مقابل مركز الملك عبد الله المالي من الجهة الشرقية.

وشارك في الأمسية الشعراء: محمد إبراهيم يعقوب، وعبد الله العنزي، ووفاء الغامدي، الذين قدموا نصوصا شعرية في أغراض الشعر المختلفة، نالت استحسان الحضور.

كما قدمت «الخيمة» مسابقة الفوازير الرمضانية اليومية، بجوائز محفزة وجاذبة، إلى جانب مجموعة من البرامج القديمة مثل: «على مائدة الإفطار» للشيخ علي الطنطاوي، وبرامج ومسلسلات قناة ذكريات.