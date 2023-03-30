شكرا لقرائتكم خبر أمسيات عام الشعر تستهل فعاليات موسم رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشارك في الأمسية الشعراء: محمد إبراهيم يعقوب، وعبد الله العنزي، ووفاء الغامدي، الذين قدموا نصوصا شعرية في أغراض الشعر المختلفة، نالت استحسان الحضور.
كما قدمت «الخيمة» مسابقة الفوازير الرمضانية اليومية، بجوائز محفزة وجاذبة، إلى جانب مجموعة من البرامج القديمة مثل: «على مائدة الإفطار» للشيخ علي الطنطاوي، وبرامج ومسلسلات قناة ذكريات.
كانت هذه تفاصيل خبر أمسيات عام الشعر تستهل فعاليات موسم رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.