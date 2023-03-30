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أمسيات عام الشعر تستهل فعاليات موسم رمضان

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- بواسطة أيمن الوشواش - استهلت باكورة الأمسيات الشعرية لمبادرة عام الشعر العربي 2023 في «الخيمة الرمضانية»، التي تنظمها وزارة الثقافة، ضمن فعاليات موسم رمضان 1440، وذلك في المنطقة الواقعة بين طريق الملك فهد وطريق العليا العام، مقابل مركز الملك عبد الله المالي من الجهة الشرقية.

وشارك في الأمسية الشعراء: محمد إبراهيم يعقوب، وعبد الله العنزي، ووفاء الغامدي، الذين قدموا نصوصا شعرية في أغراض الشعر المختلفة، نالت استحسان الحضور.

كما قدمت «الخيمة» مسابقة الفوازير الرمضانية اليومية، بجوائز محفزة وجاذبة، إلى جانب مجموعة من البرامج القديمة مثل: «على مائدة الإفطار» للشيخ علي الطنطاوي، وبرامج ومسلسلات قناة ذكريات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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