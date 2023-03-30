برنامج لاستثمار قدرات المعلمين بعسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا إجراءات تخريج نحو 570 معلما ومعلمة في برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية. وأوضحت عمادة الدراسات العليا بالجامعة أن الملتحقين بالبرنامج استكملوا المتطلبات التعليمية والمهنية للتخرج في البرنامج الذي نفذته كلية التربية بالجامعة. يأتي ذلك في إطار المشروع الذي أعدته وزارة التعليم بهدف رفع كفاءة المعلمين والمعلمات وتطويرهم في تخصصات جديدة واستثمار قدراتهم لتطوير مخرجات التعليم.

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