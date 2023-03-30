شكرا لقرائتكم خبر التوصل لمستخلص طبيعي يزيد خصوبة مرضى الفصام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصلت دراسة بحثية أجرتها الدكتورة داليا دمياطي؛ من قسم علوم الأحياء بكلية العلوم بجامعة جدة، لرفع كفاءة الخصوبة بمستخلص جذور نبات القسط.

وتصيب الاضطرابات النفسية أعدادا كبيرة من الناس في مختلف مراحل العمر، وعلى مستوى العالم نتيجة لعوامل كثيرة ومتداخلة: نفسية وبيولوجية واجتماعية.

وأوضحت الباحثة دمياطي أنه تم تصميم هذه الدراسة لتقييم فعالية المستخلص المائي لجذور نبات (القسط) في كبح الآثار الجانبية المتوقع حدوثها من جراء استخدام عقار «الريسبيريدون» لعلاج مرض الفصام تأسيا بقوله - صلى الله عليه وسلم - «عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية»؛ حيث يمثل مرض الفصام أكثر من 90% من نزلاء المصحات والمستشفيات العقلية.

وأضافت «إنه بالتشخيص الدقيق فإن معدل حدوث الفصام يبدو ثابتا، في كل أنحاء العالم في نصف القرن الماضي، أي 24 مليون شخص في العالم اعتبارا من عام 2011م حسب تقارير منظمة الصحة العالمية؛ منوهة بأن عقار «الريسبيريدون» يعد من العقارات المهمة التي تستخدم على نطاق واسع في علاج مرض الفصام وغيرها من الأمراض النفسية لمدة طويلة غالبا ما تكون لمدى الحياة.

وأفادت أنه نظرا لما لوحظ من الآثار الجانبية إثر استخدام المضادات النفسية لفترات طويلة؛ صممت هذه الدراسة لمحاولة كبح هذه الآثار؛ مشيرة إلى أنه تم إجراء تجارب البحث على ذكور الجرذان البيضاء التي قسمت لأربع مجموعات؛ اشتملت الأولى على جرذان المجموعة الضابطة التي أعطيت الماء المقطر، والثانية على الجرذان المعاملة بمستخلص نبات القسط فقط، والثالثة على الجرذان المعاملة بعقار «الريسبيريدون»، فيما اشتملت المجموعة الرابعة على الجرذان المعاملة بعقار «الريسبيريدون» ومستخلص نبات القسط معا.

أهم نتائج الدراسة:

