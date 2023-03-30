احتساب مدة الدراسة يؤخر صرف مكافآت طلاب بأم القرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسبب تأخر صرف مكافآت طلاب جامعة أم القرى دفعة 1441 في استيائهم، خاصة أن سنة تخرجهم ما زال متبقيا على نهايتها 3 أشهر.

ونوه طلاب الدفعة المتاخرة صرف مكافآتهم، إلى أنه جرى صرف 42 مكافأة من أصل 48، إذ تم تعديل نظام الفصول عن طريق الوزارة ولم يعدل نظام المكافآت عن طريق الجامعة، مشيرين إلى أن دفعة1441 تعد آخر سنة لها لصرف المكافآت، والمفترض أنها مستحقة لأننا ما زلنا في سنة تخرجنا، سواء كانت في فصلين أو ثلاث فصول، ولكنها انقطعت قبل موعدها، ولم تصرف مكافآت التمييز إذ اعتبرت الدفعة تم تخريجها.

وتساءلوا كيف يتم التعامل مع الطلاب بنظام الفصلين في المكافآت ونظام الثلاثة فصول في الجدول والخطة، وإذا صح أنها فصلان لماذا لم تودع مكأفاة التميز لهذا الفصل؟.

ونحن ما زلنا في المدة النظامية 4 سنوات، ولكن قطعت المكافأة دون سابق إنذار.

ولفتوا إلى أن طلاب الجامعات الأخرى الذين يفترض يتخرجوا مثلنا نهاية السنة، وتحولوا إلى نظام الثلاثة فصول مكافآتهم مستمرة.

في المقابل، أوضح رئيس الجامعة الدكتور معدي آل مذهب، أن تأخر صرف مكافآت بعض الطلاب بسبب اختلاف احتساب المدة القصوى للدراسة، نتيجة التحول إلى نظام الفصول الدراسية الثلاثة، والعمل قائم على معالجة الأمر عاجلا.

وأكد حرص الجامعة على مصلحة أبنائها الطلاب في ظل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة.