تمكين المواهب في ملتقى النقد السينمائي بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت شعار «الروحانية في السينما» دشنت هيئة الأفلام أمس الأول فعاليات ملتقى النقد السينمائي الذي يستمر على مدى يومين، حيث يأتي الملتقى ضمن 5 ملتقيات متخصصة تقام في مدن عدة بالمملكة قبل تنظيم النسخة الأولى من «مؤتمر النقد السينمائي» في نوفمبر المقبل بالرياض.

وأوضحت هيئة الأفلام أن ملتقى النقد السينمائي، يأتي بهدف تمكين المواهب الوطنية من أدوات النقد السينمائي، وكذلك تمكين الشغوفين بعالم النقد وصنع الفرص لهم، مشيرة إلى أن الناقد السينمائي يتجاوز تحليل وتقييم الأفلام إلى تذوق جمالياتها المختلفة من الإخراج إلى الموسيقى التصويرية حتى الإضاءة والأداء.

الجدير بالذكر أن ملتقى النقد السينمائي نظم فعاليات يومه الأول بمعرض بينالي الفنون الإسلامية المقام بجدة، فيما سيكون اليوم الثاني للملتقى في برحة نصيف بمنطقة جدة التاريخية، ويتضمن عروضا سينمائية وجلسات حوارية، حيث تسعى الهيئة من خلاله لتأسيس منصة دولية لإثراء تجربة السينما ومنتدى لتبادل المعرفة النقدية في المنطقة والعالم.