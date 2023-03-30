عقود وظيفية لـ65 طالبا وطالبة من ذوي الاحتياجات

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وكرم وزير التعليم الجهات والمؤسسات الوطنية التي استقطبت المؤهلين من الطلبة ذوي الإعاقة، من خلال منافذ التوظيف الخاصة بهم، حيث يأتي توقيع العقود الوظيفية بناء على مشروع التعاون بين وزارة التعليم و»مؤسسة سعي»، والتي هدفت إلى تأهيل وتدريب الطلبة ذوي الإعاقة لسوق العمل، والمساهمة في إيجاد الوظائف المناسبة لهم، إلى جانب تذليل الصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة في عملهم.
وتحرص وزارة التعليم على تأهيل وتدريب أبنائها وبناتها الطلبة من ذوي الاحتياجات بكل خصائصهم؛ لتسهيل ربطهم بجهات التوظيف بما يناسبهم حسب قدراتهم وإمكاناتهم؛ سعيا لتفعيل المبادرات المجتمعية الخاصة بهذه الفئة.
وتضمن الحفل فيديو تعريفيا عن مشروع التعاون بين وزارة التعليم ومؤسسة سعي لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات، كما شهد مشاركة الموظفين من ذوي الإعاقة في تقديم فقرات الحفل، وإلقاء كلمة باسم الموظفين والموظفات التي عبروا خلالها عن معاني الشكر والامتنان لوزارة التعليم ومؤسسة سعي نظير جهودهم المبذولة وصولا إلى هذا اليوم.
حوافز وخدمات تقدمها للطلاب:
- تأمين الاحتياجات اللازمة والخدمات الميسرة
- منح المكافأة الشهرية
- النقل المدرسي المجاني
- المستلزمات والوسائل التعليمية
- القسائم التعليمية في المدارس الأهلية والعالمية
إتاحة المراكز الخدمية لذوي الإعاقة في كل المناطق والمحافظات
- إنشاء مراكز مساندة للطلاب في مناطق ومحافظات المملكة
- إنشاء المراكز والمعاهد الخاصة التي تقدم خدمات تعليمية وتدريبية ومهنية وتأهيلية
- إنشاء الفصول التعليمية في مراكز الأورام والمستشفيات لخدمة الطلاب المرضى
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