شكرا لقرائتكم خبر عقود وظيفية لـ65 طالبا وطالبة من ذوي الاحتياجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفلت وزارة التعليم أمس بتوقيع عقود وظيفية لـ65 طالبا وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم توظيفهم عن طريق مجموعة من الشركات والمؤسسات الوطنية؛ وذلك برعاية وحضور وزير التعليم يوسف البنيان، والتي تأتي انطلاقا من مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تأهيل وتطوير خدمات ذوي الإعاقة.

وكرم وزير التعليم الجهات والمؤسسات الوطنية التي استقطبت المؤهلين من الطلبة ذوي الإعاقة، من خلال منافذ التوظيف الخاصة بهم، حيث يأتي توقيع العقود الوظيفية بناء على مشروع التعاون بين وزارة التعليم و»مؤسسة سعي»، والتي هدفت إلى تأهيل وتدريب الطلبة ذوي الإعاقة لسوق العمل، والمساهمة في إيجاد الوظائف المناسبة لهم، إلى جانب تذليل الصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة في عملهم.

وتحرص وزارة التعليم على تأهيل وتدريب أبنائها وبناتها الطلبة من ذوي الاحتياجات بكل خصائصهم؛ لتسهيل ربطهم بجهات التوظيف بما يناسبهم حسب قدراتهم وإمكاناتهم؛ سعيا لتفعيل المبادرات المجتمعية الخاصة بهذه الفئة.

وتضمن الحفل فيديو تعريفيا عن مشروع التعاون بين وزارة التعليم ومؤسسة سعي لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات، كما شهد مشاركة الموظفين من ذوي الإعاقة في تقديم فقرات الحفل، وإلقاء كلمة باسم الموظفين والموظفات التي عبروا خلالها عن معاني الشكر والامتنان لوزارة التعليم ومؤسسة سعي نظير جهودهم المبذولة وصولا إلى هذا اليوم.

حوافز وخدمات تقدمها للطلاب:







تأمين الاحتياجات اللازمة والخدمات الميسرة



منح المكافأة الشهرية



النقل المدرسي المجاني



المستلزمات والوسائل التعليمية



القسائم التعليمية في المدارس الأهلية والعالمية



إتاحة المراكز الخدمية لذوي الإعاقة في كل المناطق والمحافظات