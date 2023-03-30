تحذيرات من تقلبات الأيام الـ 5

تشهد العديد من مناطق المملكة ابتداءً من الخميس وحتى الإثنين المقبل، تقلبات جوية تشمل هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح هابطة نشطة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وعواصف ترابية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، ما دعا الدفاع المدني للتحذير والدعوة إلى أخذ الحيطة والحذر.

وتتعرض مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية من الخميس وحتى السبت، لانخفاض في درجات الحرارة لتتراوح الصغرى بين (2-6) درجات مئوية.

ونبه المركز الوطني للأرصاد من تأثر مناطق عسير، والباحة، وجازان، ونجران بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة من الخميس إلى الإثنين، في حين يكون تأثيرها على محافظتي السليل ووادي الدواسر يومي الخميس والجمعة.

وتشهد معظم محافظات منطقة الرياض وأجزاء من منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية متوسطة يومي السبت والأحد، في حين يكون تأثيرها على معظم محافظات مناطق حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، ومحافظة رفحاء يومي الخميس والجمعة.

وابتداءً من الخميس، تشهد مناطق تبوك (خاصة أجزاؤها الشرقية)، مكة المكرمة (أجزاؤها الشرقية)، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، القصيم، الشرقية (أجزاؤها الشمالية)، عواصف ترابية ورياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى أكثر من 50كم /ساعة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية وارتفاع للأمواج على المدن الساحلية منها لتصل إلى أكثر من 2.5 متر، وتزداد شدتها يومي السبت والأحد.

وشهدت، الأربعاء، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة، بينما كانت السماء صحوة إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

درجات الحرارة الأربعاء

مكة المكرمة 37 23

المدينة المنورة 33 19

الرياض 29 15

الدمام 30 17

أبها 22 12

تبوك 28 12

بريدة 28 12

حائل 27 11

الباحة 22 12

جازان 33 26

نجران 31 21

السودة 18 9