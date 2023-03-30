1.4 مليون شكوى للموارد البشرية - #عاجل

نقل المستفيدين
بلغ إجمالي المنقولين إلى منصة الدعم والحماية أكثر من 245 ألف مستفيد رئيسي من أصل 600 ألف تابع، من نظام الضمان القديم، وإطلاق خدمة الاستقطاع الشهري بمبلغ 200 ريال شهريًا، لكل مستفيد من الضمان المطور المسجلين بالإسكان التنموي، وعقد 13 ورشة عمل وتدريبية للمطورين، ومهندسي تقنية المعلومات، استفاد منها 68 مستفيدًا، وتخريج 58 متدربًا ومتدربة من برنامج القيادات، وإصدار 1062 شهادة احترافية، وتدريب 92.772 ألف موظف، و5200 طلب أعمال تطوعية، وتبرع بالدم، وتميز مؤسسي بالخدمات الذاتية.
115 مشروعًا
كشف تقرير الوزارة للربع الرابع من العام الماضي لقطاع الخدمات المشتركة، اعتماد 115 مشروعًا إستراتيجيًا، بهدف رفع كفاءة الإنفاق، والانتهاء من حصر أصول 138 موقعًا من أصل 302، والتي تعد أحد متطلبات إعداد القوائم المالية، وتحقيق 80% الانتهاء من تدريب القيادات، و5.5% تحسين تجربة الموظف، والتركيز على رضا الموظفين، واعتماد المحفظة الخمسية للمشاريع الإنشائية، وإطلاق مشروع ترشيد كفاءة الطاقة، الذي يهدف إلى تخفيض استهلاك الطاقة في الوزارة.
شكاوى ومستفيدون
- %99.8 التعامل مع الشكاوى المالية.
- 1.4 مليون شكوى مالية.
- %100 التعامل مع اعتراضات الأهلية.
- 231 ألف اعتراض الأهلية.
- 60 يومًا إنهاء التعامل مع الشكاوى والاعتراضات.
- 7 آلاف عملية محاسبية مسجلة.
- 115 مشروعًا إستراتيجيًا معتمدًا.
- حصر أصول 138 موقعًا.
- %80 الانتهاء من تدريب القيادات.
- %5.5 تحسين تجربة الموظف.
- 13 ورشة عمل وتدريب.
- تخريج 58 متدربًا ومتدربة.
- 1062 شهادة تدريبية.
- تدريب 93 ألف موظف.
- نقل 245 ألف مستفيد من نظام الضمان القديم.
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