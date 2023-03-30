مطار خالد الدولي لقدوم المعتمرين

ويأتي ذلك مع إطلاق منصة نسك التابعة للهيئة السعودية للسياحة شعار "كل التأشيرات تأخذك إلى مكة والمدينة"، كما أن الإعلان سيساهم في تحفيز قطاع العمرة خصوصا بعدما بدأ انتقال الكثير من الشركات تدريجيا إلى منصة نسك بدلا من المنصات الإلكترونية السابقة والمنصات العاملة تحت مظلة وزارة الحج والعمرة التي كانت تلزم شركات ومؤسسات العمرة بتوفير حجوزات نقل وسكن قبل إصدار تأشيرة العمرة، لتأتي منصة نسك لتعيد لقطاع العمرة قدرته على العمل بمرونة أكثر من خلال إصدار التأشيرات والتأمين الطبي دون قيود مسبقة تتعلق بوجود BRN مسبق مع التزام شركات ومؤسسات العمرة بتأمين نقل وسكن لمعتمريهم من خلال تعاقدات مرخصة.
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