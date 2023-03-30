900 ألف خدمة دعوية للشؤون الإسلامية

قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، 934.485 خدمة دعوية لضيوف الرحمن من خلال كبائن التوعية الإسلامية المنتشرة بمسجد التنعيم بمكة المكرمة منذ بدء المرحلة الثانية من برامج التوعية الإسلامية وحتى الخامس من شهر رمضان.

وتمثلت الخدمات الدعوية التي تقدمها الأمانة لقاصدي مسجد أم المؤمنين عائشة بنت الصديق من توجيه وإرشاد المعتمرين والرد على أسئلتهم المتعلقة بمناسك العمرة وبيان فضائل شهر رمضان المبارك، وتوزيع المطويات الدينية بلغات عالمية وتشغيل المكتبة الإلكترونية التي تضم مئات من الكتب الإلكترونية، وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمتهم وراحتهم خلال رحلة العمرة.