900 ألف خدمة دعوية للشؤون الإسلامية

وتمثلت الخدمات الدعوية التي تقدمها الأمانة لقاصدي مسجد أم المؤمنين عائشة بنت الصديق من توجيه وإرشاد المعتمرين والرد على أسئلتهم المتعلقة بمناسك العمرة وبيان فضائل شهر رمضان المبارك، وتوزيع المطويات الدينية بلغات عالمية وتشغيل المكتبة الإلكترونية التي تضم مئات من الكتب الإلكترونية، وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمتهم وراحتهم خلال رحلة العمرة.
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