السعودية اليوم / أمانة الجوف تزيل 107 من المباني الآيلة للسقوط بمحافظة القريات



سكاكا 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

أزالت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية محافظة القريات 107 من المباني الآيلة للسقوط في القريات، ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان, أن أعمال الإزالة بدأت منذ منتصف العام الماضي، حيث تمت إزالة المباني المهجور والآيلة للسقوط بعد استكمال إجراءات الإزالة وتوقيع المحاضر المعدة لذلك من قبل اللجنة المختصة ولاتزال الأعمال مستمرة.

وأضاف أن أعمال إزالة المباني الآيلة للسقوط تشمل عدة مراحل تبدأ برصد وحصر المباني ووضع الإنذارات واشعارات المراجعة، ومن ثم فصل الخدمات وتنفيذ أعمال الإزالة.

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