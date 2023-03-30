

مكة المكرمة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تسخير كافة إمكانياتها في سبيل تقديم العديد من خدماتها النوعية لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن، حيث بلغ قاصدو البيت العتيق طيلة يوم أمس الأربعاء 856.000 مصلياً ومعتمراً .

وتنوعت الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين عبر توزيع 51.840 عبوة زمزم والكتيبات والمطويات لـ 18.500 مستفيداً، وتقديم التوعية الرقمية لـ 81.000 مستفيداً، إلى جانب 87.000 مستفيداً من التوعية الميدانية، وتقديم الخدمات التطوعية لـ 137.124 مستفيداً.

كما جرى تقديم خدمة التطويف لـ 5.308 مستفيداً، واستخدام 130.000 لتر من المطهرات، و 3.000 لتر من المعطرات، و32.400 لتر في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 4.900 لتر من معقمات الأيدي، و 4.800 لتر من التعقيم بالروبوتات، و 4.600 لتر من التعقيم بالبايوكير، و 32.200 لتر في تعقيم الأسطح.

واشتملت نوعية الخدمات المقدمة في توزيع 1.036 أساور بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 32.006 مستفيداً، إلى جانب تقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ 83.489 مستفيداً، وفرش 35.000 سجاد بالمسجد الحرام.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "رئاسة الحرمين" تقدم العديد من الخدمات لـ 856 ألف مصلٍ ومعتمر بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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