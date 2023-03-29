

الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة يومي الخميس والجمعة - بمشيئة الله - على منطقة الرياض تشمل ( الرياض - المجمعة - الزلفي - ثادق - رماح - شقراء - الغاط - السليّل - وادي الدواسر ) .

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

// انتهى //

00:26ت م

0002





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من أمطار متوسطة على الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.