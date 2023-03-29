السعودية اليوم / أمانة الرياض تنجز تطور طريق الأمير محمد بن سعد



الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

أنجزت أمانة منطقة الرياض تطوير طريق الأمير محمد بن سعد وفق إستراتيجية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الطرق في العاصمة وتحسين تجربة تنقل السكان والزوار داخل المدينة.

وتشمل أعمال التطوير في طريق الأمير محمد بن سعد توفير مواقف متطورة للمركبات، وأماكن مهيئة للجلوس، وممرات مخصصة للمشاة، ومسارات للدراجات الهوائية والسكوتر، ومسطحات خضراء تضفي قيمة جمالية للطريق، ودهانات أرضية ترفع مستوى السلامة المرورية، وتشجير الجزر الوسطية.

ويأتي تطوير طريق الأمير محمد بن سعد في إطار خطوات أمانة منطقة الرياض الهادفة إلى الارتقاء بجودة وكفاءة الطرق في العاصمة ورفع مستوى السلامة المرورية بما يتماشى مع المستهدفات الطموحة للمدينة بالتكامل مع العديد من البرامج التطويرية التي تسهم في تعزيز تنافسية الرياض على المستوى الدولي.

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