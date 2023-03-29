

المدينة المنورة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

بلغت الجولات التي نفذتها أمانة المدينة المنورة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك 1344 جولة ميدانية لمتابعة المطاعم والأسواق والمراكز التجارية؛ بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة.

فيما نفذت فرق النظافة والإصحاح البيئي 600 جولة ميدانية، تم خلالها تنظيف وتعقيم أكثر من 818 موقعاً، واستخدام 45,521 لتر من المعقمات والمبيدات لتطهير المواقع، كما تم رفع ما يزيد عن 30 سيارة تالفة، وإزالة 16 مطب مخالف، وصيانة 404,434 متر طولي من الطرق، ومعالجة 6375 متر طولي من الحفر والهبوطات.

وتأتي هذه الجولات استمراراً للجهود المكثفة التي تنفذها الأمانة لتحسين المشهد الحضري وتقديم أفضل الخدمات البلدية لأهالي وزوار المدينة المنورة.

// انتهى //

23:25ت م

0188





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 1300 جولة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.