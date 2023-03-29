شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة اقتراب سانتو من تدريب منتخب السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رحل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، عن صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك بعد موافقة اتحاد الكرة على طلبه بالرحيل وفسخ العقد المُستمر حتى 2027.

موقف سانتو من تدريب منتخب السعودية

وحسم الإعلامي الرياضي وليد الفراج، الجدل حول بديل الفرنسي هيرفي رينارد، الذي تولى قيادة الأخضر السعودي، في 42 مباراة رسمية، حقق خلالها 19 انتصارًا، مقابل 11 تعادلًا و12 هزيمة.

وكذب وليد الفراج، أخبار تعاقد منتخب السعودية، مع البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وأعلن الفراج، استمرار سانتو مع الاتحاد، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، حيث إذا قرر الأخضر السعودي، التعاقد معه رسميًا، فلن يكون ذلك قبل شهر مايو القادم.