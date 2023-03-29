شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أوراوا ريد الياباني يحضر مفاجأة كبرى للهلال في نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، ضمن منافسات المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا موسم 2022.

مدرب أوراوا ريد يتحدى الهلال

وتحدث المدرب ماسيج سكورزا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، عن مواجهة الهلال القادمة.

وقال سكورزا، خلال تصريحات صحفية، إنه يريد اتخاذ قرارات شجاعة من الناحية الهجومية ويسعى للسيطرة على المباراة.

وأضاف "أعمل على تحسين آداء المهاجمين من خلال زيادة التدريب الفردي، كما أني راضٍ عن آداء ثنائي الوسط نوري وأتسوكي إيتو، وأريد السماح لهذين اللاعبين باللعب معًا لأطول فترة ممكنة، أمامنا شهر تقريبًا قبل مواجهة الهلال في نهائي آسيا، وأعتقد أنه يمكننا دعم تعاون الثنائي باللعب معًا".

واستطرد مدرب أوراوا "أعتقد أننا بحاجة لأن نكون أقرب إلى الخصم في منتصف ملعبنا، وفي المباراة الماضية أمام شيميزو، كانت هناك أوقات تركنا فيها الخصم يلعب بسهولة".

وتابع "على الترتيب، أسعى لأن أكون مستقرًا في الدفاع، وأبدأ دائمًا في بناء فريق من الخط الدفاعي، ولكني أريد من اللاعبين أن يمتلكوا الشجاعة في الهجوم".

موعد مباراة نهائي دوري أبطال آسيا

ويلتقي الهلال مع نظيره نادي أوراوا ريدز، في نهائي دوري أبطال آسيا 2022؛ ضمن مباراة الذهاب على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في 29 إبريل، بينما تقام مباراة العودة على ملعب سايتاما باليابان، في 6 مايو المقبل.