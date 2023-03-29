شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك من الهلال بعد إصابة نجم الفريق مع السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، إصابة قوية خلال مشاركته مع منتخب السعودية في المباراة الودية أمام نظيره منتخب بوليفيا، مساء أمس الثلاثاء.

وقدم الجهاز الطبي لنادي الهلال، طلبًا عاجلًا إلى منتخب السعودية لكرة القدم، بعد إصابة سالم الدوسري، خلال ودية الأخضر ضد بوليفيا والتي انتهت بخسارة السعودي بهدفين مقابل هدف.

وأكدت التقارير عبر صحيفة "الرياضية"، على أن نادي الهلال، طلب تقريرًا طبيًا كاملًا، عن إصابة سالم الدوسري، مع منتخب السعودية.

وكشفت الصحيفة، عن أن الجهاز الطبي للزعيم الهلالي، يريد معرفة طبيعة إصابة الدوسري، لوضع البرنامج العلاجي، المناسب له.

وشددت التقارير على أن الهلال، لا يريد خسارة أي لاعب آخر؛ بعد الإصابات العديدة التي ضربت صفوف الفريق الأول، قبل مراحل الحسم، في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

