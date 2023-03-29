إقبال على فعاليات سوق الحب

تشهد فعاليات مهرجان أيام سوق الحب في نسخته الثالثة إقبالا كبيرًا من قبل زائري المهرجان، وتتميز الفعاليات بالطابع الرمضاني الذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون والشراكة مع بنك التنمية الاجتماعي، وفرع وزارة الموارد البشرية في المنطقة الشرقية، وهيئة الهلال الأحمر وجمعية السكر ضمن موسم رمضان 2023.

ويضم المهرجان ما يقارب 22 منصة عرض للأسر المنتجة، حيث تم توفير جميع التجهيزات اللازمة لهم بما يتناسب وهوية الشهر الفضيل، كما يحتوي على العديد من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية والتراثية التي من شأنها زيادة الجذب السياحي للسوق، بالإضافة إلى دورها في إحياء تاريخ الأسواق الشعبية والحفاظ على الموروثات الوطنية.