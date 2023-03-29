إقبال على فعاليات سوق الحب

ويضم المهرجان ما يقارب 22 منصة عرض للأسر المنتجة، حيث تم توفير جميع التجهيزات اللازمة لهم بما يتناسب وهوية الشهر الفضيل، كما يحتوي على العديد من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية والتراثية التي من شأنها زيادة الجذب السياحي للسوق، بالإضافة إلى دورها في إحياء تاريخ الأسواق الشعبية والحفاظ على الموروثات الوطنية.
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