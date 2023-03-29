هذي_أرضك تتصدى لمخالفات البيئة

وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالهيئة، سامي بن مرضي الحربي، أن الحملة انطلقت تحت شعار (#هذي_أرضك) لتسليط الضوء على أهمية حماية البيئة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية والحد من الممارسات الخاطئة، إلى جانب الإسهام في حماية الحيوانات والنباتات من الممارسات الضارة للبيئة والاعتناء بها وضمان تحقيق استدامتها، مضيفًا أن منتجات الحملة اشتملت على مجموعة تصاميم توعوية إبداعية، بالإضافة إلى مشاركة ملف الحملة مع عدد من الجهات الحكومية في المجال البيئي وطلاب وطالبات مراحل التعليم العام بمنطقة الرياض.
وبين الحربي أن الحملة تطرقت للجانب الميداني، حيث جرى توزيع 6000 حقيبة توعوية للمتنزهين في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وتوعيتهم بشكل مباشر من قبل فريق الهيئة، إلى جانب مشاركة 350 متطوعًا من مختلف الفئات العمرية في الحملات التطوعية الميدانية للإصحاح البيئي، وكل تلك الجهود التوعوية تأتي من منطلق حرص الهيئة على البيئة ومكوناتها الطبيعية؛ لتبقى مستدامة لنا وللأجيال المستقبلية.
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