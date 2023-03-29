

مكة المكرمة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

بادرت جامعة أم القُرى اليوم بالتَّعاون مع إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية ودار الرِعاية الاجتماعية بمكة المكرمة، بتقديم وجبات الإفطار للمسنين، وذلك في مقر الدار بحضور مدير الدار شادي اللهيبي، ومشرفة القسم النسائي بالدار منال العريني، و عدد 35 من المتطوعين من منسوبي الكلية طلبة وموظفين وأعضاء هيئة تدريس.

وأكَّدت وكيلة كلية العلوم الاجتماعيَّة لشطر الطالبات الدكتورة هديل أزهر، أن هذه المبادرة تعكس حرص جامعة أم القرى على نشر ثقافة العمل التطوعي من خلال الاهتمام بكبار السن وتفعيل دور متطوعي الجامعة في الأعمال الخيريَّة وخدمة المجتمع، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين الجامعة والقطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وتقديم خدمات تطوعية نوعية تواكب احتياجات المجتمع.

// انتهى //

22:54ت م

0183





كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / أم القُرى تُبادر بتقديم وجبات الإفطار لدار الرعاية الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.