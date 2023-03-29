السعودية اليوم / زائرات بيت الله الحرام يعربن عن شكرهن وتقديرهن للقيادة الرشيدة على ما يقدموه للمعتمرين



مكة المكرمة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

عبرت مجموعة من زائرات بيت الله الحرام، من خارج المملكة عن شكرهن وتقديرهن لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما قدموا ويقدموا من خدمات جليلة لخدمة وراحة الزوار والمعتمرين وتسهيل أداء مناسكهم وعباداتهم في شهر رمضان المبارك، داعيات الله عز وجل أن يبارك في جهود قيادة هذه البلاد المباركة وأن يجعل أعمالهم في موازين حسناتهم.

وتحدثت المعتمرة مباركة بلعقن من الجزائر عن إعجابها بما شاهدته من تنظيم وخدمات مقدمة لضيوف الرحمن، مشيدةً بالجهود المبذولة من منسوبات رئاسة شؤون الحرمين للمساعدة والإرشاد للزائرات في المسجد الحرام بدون ملل وبكل رحابة صدر، إلى جانب تقديم الإفطار للصائمات بالمصليات النسائية وتوزيع المصاحف هدية لقاصدات بيت الله الحرام ، بالإضافة إلى الحلقات المقدمة من مقرأة الكتاب والسنة النسائية.

وذكرت ناهد يوسف من فلسطين، أن هذه الزيارة الرابعة لها للمسجد الحرام، مقدمة شكرها للأخوات في المسجد الحرام على خدماتهن المقدمة للقاصدات منوهةً بالتطور الملحوظ في الخدمات المقدمة في الحرم المكي الشريف.

من جانبها أعربت نعيمة شعيل من مصر عن اعتزازها بالتوسعة العملاقة للمسجد الحرام مبدية إعجابها بالخدمات المقدمة في الحرم المكي الشريف ومواقع الإرشاد المنتشرة بأروقة المسجد الحرام .

وقالت حسنة أحمد من اليمن : أنني لا أجد عبارات تصور البيئة الروحانية المثالية التي نحظى بها من الجميع في هذه البلاد المباركة وخاصة الكوادر النسائية العاملة في المسجد الحرام" ، داعية الله عز وجل أن يجزي جميع القائمين على خدمة وراحة الزوار والمعتمرين في هذه البلاد المباركة خير الجزاء.

// انتهى //

22:52ت م

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