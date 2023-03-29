السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تُنفّذ 116 جولة رقابية في محافظة طريف



طريف 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بقسم صحة البيئة وإدارة الرخص والرقابة ببلدية محافظة طريف 116 جولة رقابية دورية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، خلال الفترة من 1 إلى 5 رمضان، أسفرت عن ضبط ورصد 49 مخالفة، مصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستخدام، طُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.

وأكدت بلدية طريف أنها تضع صحة وسلامة المواطن والمقيم ضمن أهم أولوياتها من خلال التشديد على تطبيق اللوائح والاشتراطات الصحية التي تتعلق بصحة المواطن والمقيم، داعية الجميع للتعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات بلدية عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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22:49ت م

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