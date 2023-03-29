السعودية اليوم / مبادرة "اسألني" .. إرشاد مكاني للمصلين والمعتمرين داخل المسجد الحرام



مكة المكرمة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

أطلقت رئاسة شؤون الحرمين مبادرة " اسألني " التي تهدف إلى توجيه التائهين وتعريف القاصدين بالمسارات والمناطق المحددة للمصلين والمعتمرين حسب خطة الحشود المعتمدة في شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حملة الرئاسة " خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا " وتحت شعار من الوصول حتى الحصول.

وتأتي هذه المبادرة ضمن أهداف رئاسة شؤون الحرمين الإستراتيجية في التميز التشغيلي لمرافق المسجد الحرام وتمكين القاصدين من أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة، وتزامناً مع ما يشهده المسجد الحرام من كثافة في أعداد القاصدين والمعتمرين.

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22:46ت م

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