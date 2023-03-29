السعودية اليوم / برنامج "تقدير" والجمعية السعودية للموارد البشرية يوقعان مذكرة تفاهم



الرياض 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

وقع برنامج "تقدير" أحد مبادرات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مذكرة تفاهم مع الجمعية

ووقع المذكرة من جانب "تقدير" مساعد محافظ التأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، ومن جانب جمعية "بشر" رئيس مجلس إدارة الجمعية علي بن ثابت القحطاني.

وتسعى الاتفاقية إلى تمكين الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر" الاستفادة من بيانات المتقاعدين المسجلين في برنامج "تقدير" لتحديد الاحتياجات التدريبية ومن ثم بناء البرامج و المبادرات المناسبة لهم.

وأعرب الجهني، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة والتي تأتي ضمن جهود برنامج "تقدير" لتوسيع قاعدة شركاء البرنامج في القطاعين العام والخاص وذلك لتحقيق المنفعة والقيمة المضافة لعملاء البرنامج.

وأضاف أن هذه المذكرة تندرج تحت مسار "خبرة" أحد المسارات الخمسة لبرنامج "تقدير" والذي يعنى بتأهيل عملاء البرنامج من المتقاعدين والمتقاعدات للانخراط في سوق العمل مرة أخرى والاستفادة من خبراتهم الكبيرة، مؤكداً على السعي المستمر لبرنامج "تقدير" لعقد الشراكات المميزة مع كافة الجهات لتقديم المنتجات والخدمات والمزايا التي تلبي تطلعات عملاء البرنامج.

يذكر أن برنامج "تقدير" هو أحد المبادرات الوطنية التي أطلقتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتعنى بتقديم العروض والمزايا والخصومات الحصرية لعملاء البرنامج عبر خمسة مسارات هي التمويل والمزايا وخبرة والفعاليات والمسؤولية الاجتماعية، حيث وصل شركاء البرنامج أكثر من 600 شريك حول المملكة، ويستفيد من البرنامج كافة متقاعدي ومستفيدي المؤسسة من القطاعين العام والخاص، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل البرنامج والعروض المقدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج "تقدير" www.tqr.sa والاستفادة من ميزات البرنامج عبر بطاقة عميل "تقدير" الرقمية المتوفرة في تطبيق البرنامج للأجهزة الذكية.

// انتهى //

21:20ت م

0155



الرياض 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسوقع برنامج "تقدير" أحد مبادرات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر" للتعاون بين الجانبين والاستفادة من خبرات المتقاعدين.ووقع المذكرة من جانب "تقدير" مساعد محافظ التأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، ومن جانب جمعية "بشر" رئيس مجلس إدارة الجمعية علي بن ثابت القحطاني.وتسعى الاتفاقية إلى تمكين الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر" الاستفادة من بيانات المتقاعدين المسجلين في برنامج "تقدير" لتحديد الاحتياجات التدريبية ومن ثم بناء البرامج و المبادرات المناسبة لهم.وأعرب الجهني، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة والتي تأتي ضمن جهود برنامج "تقدير" لتوسيع قاعدة شركاء البرنامج في القطاعين العام والخاص وذلك لتحقيق المنفعة والقيمة المضافة لعملاء البرنامج.وأضاف أن هذه المذكرة تندرج تحت مسار "خبرة" أحد المسارات الخمسة لبرنامج "تقدير" والذي يعنى بتأهيل عملاء البرنامج من المتقاعدين والمتقاعدات للانخراط في سوق العمل مرة أخرى والاستفادة من خبراتهم الكبيرة، مؤكداً على السعي المستمر لبرنامج "تقدير" لعقد الشراكات المميزة مع كافة الجهات لتقديم المنتجات والخدمات والمزايا التي تلبي تطلعات عملاء البرنامج.يذكر أن برنامج "تقدير" هو أحد المبادرات الوطنية التي أطلقتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتعنى بتقديم العروض والمزايا والخصومات الحصرية لعملاء البرنامج عبر خمسة مسارات هي التمويل والمزايا وخبرة والفعاليات والمسؤولية الاجتماعية، حيث وصل شركاء البرنامج أكثر من 600 شريك حول المملكة، ويستفيد من البرنامج كافة متقاعدي ومستفيدي المؤسسة من القطاعين العام والخاص، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل البرنامج والعروض المقدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج "تقدير" www.tqr.sa والاستفادة من ميزات البرنامج عبر بطاقة عميل "تقدير" الرقمية المتوفرة في تطبيق البرنامج للأجهزة الذكية.// انتهى //21:20ت م0155

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / برنامج "تقدير" والجمعية السعودية للموارد البشرية يوقعان مذكرة تفاهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.