شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يستقر على رحيل هذا الثنائي.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادى الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، للعمل خلال الفترة المقبلة على فلترة قائمة الفريق الأول لكرة القدم، من أجل التعاقد مع لاعبين جدد وتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

الهلال يوافق على رحيل ديلجادو

وكشفت تقارير صحفية عبر شبكة "MSN"، على أن هناك عدد كبير من نجوم الهلال، سيرحلون عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت الشبكة، على أن إدارة نادي الهلال، استقرت على رحيل الجناح البرازيلي ميشيل ديلجادو، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بنهاية الموسم الرياضي الحالي، لأنه لا يستطيع التأقلم في المملكة العربية السعودية، ويريد العودة إلى البرازيل من جديد.

كويلار يقترب من الرحيل عن الهلال

وفي نفس السياق، أعلنت صحيفة "FANATICOS"، عن موافقة الإدارة الهلالية، على بيع النجم الكولومبي جوستافو كويلار، نجم خط وسط الفريق الأول.

وأوضحت التقارير على أن كويلار جدد عقده مع نادي الهلال، حتى عام 2024، إلا أن إدارة بن نافل، لا ترى مشكلة في التخلي عنه، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويقدم الهلال مستويات رائعة، في الموسم الرياضي الحالي، على المستوى الخارجي، حيث حصل على المركز الثاني في مسابقة كأس العالم للأندية، مع التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا.