ضبط 257 متهما.. حرس الحدود يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات في 5 مناطق

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة، أحبطت محاولات تهريب 35 طنًا و176 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر و483.3 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، خلال الفترة من 14/ 8/ 1444 هـ حتى 26/ 8/ 1444 هـ.

وقد تم القبض على المهربين وعددهم 257 متهما، منهم 14 مواطنًا، و243 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: 220 من الجنسية اليمنية، و23 من الجنسية الإثيوبية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.