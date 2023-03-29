قطار الحرمين يرفع رحلاته إلى 100 رحلة يوميا

رفعت إدارة قطار الحرمين عدد الرحلات خلال شهر رمضان إلى أكثر من 100 رحلة يوميا، لنقل المعتمرين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة على الاتجاهين للتيسير على ضيوف الرحمن خلال أوقات الذروة.
ويشهد قطار الحرمين السريع إقبالًا متزايدًا من الزوار والمعتمرين، خلال شهر رمضان ويقدم خدماته عبر 5 محطات تم تجهيزها بكامل الخدمات.
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