آلية لحجز مواعيد دخول الشاحنات في الرياض وجدة

بدءا من الغد.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية على معظم مناطق المملكة نبه المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم غد الخميس وحتى الإثنين المقبل، تشمل هطول أمطار رعدية... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 07 رمضان 1444 هـ 07 رمضان 1444 هـ ضبط 257 متهما.. حرس الحدود يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات في 5 مناطق صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 07 رمضان 1444 هـ 07 رمضان 1444 هـ تنبيه من الدفاع المدني حول أدوات السلامة أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية توافر أدوات السلامة، ودورها في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات، ومنها كاشف الدخان... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 07 رمضان 1444 هـ 07 رمضان 1444 هـ قطار الحرمين يرفع رحلاته إلى 100 رحلة يوميا رفعت إدارة قطار الحرمين عدد الرحلات خلال شهر رمضان إلى أكثر من 100 رحلة يوميا، لنقل المعتمرين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة على... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 07 رمضان 1444 هـ 07 رمضان 1444 هـ 1 إبريل.. حظر صيد أسماك الناجل والطرادي في البحر الأحمر حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم السبت المقبل موعدا لبدء تطبيق حظر صيد بعض أنواع السمك الناجل والطراده على ساحل البحر الأحمر... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 07 رمضان 1444 هـ 07 رمضان 1444 هـ إنشاء محكمة أحوال شخصية في جازان عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم, جلسته -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وحضور... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 07 رمضان 1444 هـ 07 رمضان 1444 هـ مشروع لتمكين ذوي الإعاقة من الخدمات تعتزم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إقرار مشروع يهدف الى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة الكاملة من جميع الخدمات... الرياض: فيصل درويش الرياض: فيصل درويش 07 رمضان 1444 هـ 07 رمضان 1444 هـ

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