الارشيف / اخبار السعوديه

1 إبريل.. حظر صيد أسماك الناجل والطرادي في البحر الأحمر

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بدءا من الغد.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية على معظم مناطق المملكة

نبه المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم غد الخميس وحتى الإثنين المقبل، تشمل هطول أمطار رعدية...

df8e319477.jpgجدة :دوت الخليج
bdf4481bfd.jpg07 رمضان 1444 هـ

ضبط 257 متهما.. حرس الحدود يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات في 5 مناطق

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير...

icon-byline.pngالرياض :دوت الخليج
icon-clock.png07 رمضان 1444 هـ

تنبيه من الدفاع المدني حول أدوات السلامة

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية توافر أدوات السلامة، ودورها في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات، ومنها كاشف الدخان...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png07 رمضان 1444 هـ

قطار الحرمين يرفع رحلاته إلى 100 رحلة يوميا

رفعت إدارة قطار الحرمين عدد الرحلات خلال شهر رمضان إلى أكثر من 100 رحلة يوميا، لنقل المعتمرين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة على...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png07 رمضان 1444 هـ

آلية لحجز مواعيد دخول الشاحنات في الرياض وجدة

أوضحت هيئة النقل آلية حجز المواعيد الإلكترونية لدخول الشاحنات خلال أوقات المنع بمدينة الرياض ومحافظة جدة خلال شهر رمضان المبارك،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png07 رمضان 1444 هـ

إنشاء محكمة أحوال شخصية في جازان

عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم, جلسته -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وحضور...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png07 رمضان 1444 هـ

مشروع لتمكين ذوي الإعاقة من الخدمات

تعتزم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إقرار مشروع يهدف الى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة الكاملة من جميع الخدمات...

icon-byline.pngالرياض: فيصل درويش
icon-clock.png07 رمضان 1444 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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