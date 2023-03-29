السعودية اليوم / وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في الجزر المتضررة من الزلازل بإندونيسيا



جاكرتا 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية اندونيسيا تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين , بتوزيعها أكثر من 2000 وجبة غذائية لسكان الجزر المتضررة من الزلازل وذلك مدينة تشيناجور.

وشملت المواقع التي تم توزيع الوجبات الغذائية فيها , موقع في كادو دنفت جيلاكو في ساحة الجامع المهدوم المنطقة الاكثر تضررا بالزلازل, وموقع كمفون جي كارت, وموقع سوكا ماجو بمعهد النبأ الإسلامي في كنفون جي بي نوغ.

من جهته قال عمدة قرية سوكماجوني بمدينة تشيانجور بجمهورية إندونيسيا فريد قمر الدين :" إن عطاءات المملكة العربية

ورفع الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على جهودهما ورعايتهما لقضايا الإسلام والمسلمين, منوهاً بالبرامج الرمضانية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

الجدير بالذكر أن هذه البرامج تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتزويد الملحقيات الإسلامية السعودية بمليون نسخة من المصحف الشريف والتمور توزع خلال شهر رمضان لعام 1444هـ وتوزيع آلاف من الوجبات الغذائية، وتتويجًا للجهود التي تقدمها المملكة للعناية بالمسلمين في دول العالم كافة.

// انتهى //

19:50ت م

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جاكرتا 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واستواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية اندونيسيا تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين , بتوزيعها أكثر من 2000 وجبة غذائية لسكان الجزر المتضررة من الزلازل وذلك مدينة تشيناجور.وشملت المواقع التي تم توزيع الوجبات الغذائية فيها , موقع في كادو دنفت جيلاكو في ساحة الجامع المهدوم المنطقة الاكثر تضررا بالزلازل, وموقع كمفون جي كارت, وموقع سوكا ماجو بمعهد النبأ الإسلامي في كنفون جي بي نوغ.من جهته قال عمدة قرية سوكماجوني بمدينة تشيانجور بجمهورية إندونيسيا فريد قمر الدين :" إن عطاءات المملكة العربية السعودية تخفّف كثيراً من آلام المتضررين من الزلازل لكونهم يعيشون في أسوأ اللحظات, والمملكة العربية السعودية غنية عن التعريف فهي تمد يد العون والعطاء لجميع المنكوبين في العالم ".ورفع الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على جهودهما ورعايتهما لقضايا الإسلام والمسلمين, منوهاً بالبرامج الرمضانية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.الجدير بالذكر أن هذه البرامج تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتزويد الملحقيات الإسلامية السعودية بمليون نسخة من المصحف الشريف والتمور توزع خلال شهر رمضان لعام 1444هـ وتوزيع آلاف من الوجبات الغذائية، وتتويجًا للجهود التي تقدمها المملكة للعناية بالمسلمين في دول العالم كافة.// انتهى //19:50ت م0141

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