السعودية اليوم / الدفاع المدني يؤكد أهمية توافر أدوات السلامة



الرياض 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية توافر أدوات السلامة، ودورها في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات، ومنها كاشف الدخان وبطانية الحريق وطفاية الحريق، لتفادي وقوع خسائر في الأرواح وتعجيل عمليات الإخلاء.

وتكمن أهمية كاشف الدخان في التنبيه بوجود حريق في المبنى بوقت مبكر ويسهل اكتشاف موقع الدخان ويساعد على سرعة مكافحة الحريق ويصدر أصواتًا مرتفعة توقظ النائم، ويعمل على تحسس الدخان والإنذار بوقوع حريق، من خلال إصدار أصوات مسموعة تتضمن إشارة تنبيه لسكان المنازل والعاملين في المنشآت.

وأوضحت المديرية أن استخدام طفاية الحريق بأربع خطوات رئيسة، تتضمن التوجه إلى مكان الحريق بالطفاية وسحب صمام الأمان والابتعاد بمسافة آمنة عن اللهب، يلي ذلك الضغط على مقبض الطفاية مع التوجيه إلى قاعدة الحريق وأن تكون مكافحة الحريق مع اتجاه الرياح وليست عكسه.

وأشارت إلى أنه عند استخدام بطانية الحريق يجب سحب الشريطين لإخراج البطانية ومسكها في وضع الحماية من الزاويتين المتصلتين بالشريطين من جهة حاملها ووضعها بهدوء فوق النار لتغطية أي مادة محترقة بإحكام وتركها على المادة المحترقة وتترك دون رفع للتأكد من إخماد النار.

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18:57ت م

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