السعودية اليوم / تخريج 570 متدربًا في برنامج الاستثمار الأمثل بجامعة الملك خالد



أبهـا 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

أنهت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا، إجراءات تخريج نحو ٥٧٠ معلماً ومعلمة في برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية.

وأوضحت عمادة الدراسات العليا بالجامعة أن الملتحقين بالبرنامج استكملوا المتطلبات التعليمية والمهنية للتخرج في البرنامج الذي نفذته كلية التربية بالجامعة.

يأتي ذلك في إطار المشروع الذي أعدته وزارة التعليم بهدف رفع كفاءة المعلمين والمعلمات وتطويرهم في تخصصات جديدة واستثمار قدراتهم لتطوير مخرجات التعليم.

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18:57ت م

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