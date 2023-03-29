السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تُفعل مبادرة "سوار غرس العطاء" للأطفال في المسجد الحرام



مكة المكرمة في 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

فعلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية برئاسة شؤون الحرمين ممثلة في الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية وعبر إدارة القاصدة الصغيرة مبادرة بعنوان " سوار غرس العطاء " خلال شهر رمضان المبارك للأطفال من قاصدات وقاصدي البيت الحرام.

وأبانت مديرة إدارة القاصدات الصغيرات النسائية مريم بنت قاسم الأهدل، أن المبادرة عبارة عن سوار يوضع في معصم اليد لكتابة تفاصيل هوية الطفل وبياناته ورقم للتواصل على أن يتم وضعه للأطفال كوقاية في حال فقدان الطفل، لضمان سلامته وسرعة الوصول للأهل، كذلك يحتوي السوار على باركورد كتيب غرس باللغات المختلفة ، موضحة أنه يتم تنفيذ المبادرة في التوسعة

//انتهى //

18:57ت م

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مكة المكرمة في 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسفعلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية برئاسة شؤون الحرمين ممثلة في الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية وعبر إدارة القاصدة الصغيرة مبادرة بعنوان " سوار غرس العطاء " خلال شهر رمضان المبارك للأطفال من قاصدات وقاصدي البيت الحرام.وأبانت مديرة إدارة القاصدات الصغيرات النسائية مريم بنت قاسم الأهدل، أن المبادرة عبارة عن سوار يوضع في معصم اليد لكتابة تفاصيل هوية الطفل وبياناته ورقم للتواصل على أن يتم وضعه للأطفال كوقاية في حال فقدان الطفل، لضمان سلامته وسرعة الوصول للأهل، كذلك يحتوي السوار على باركورد كتيب غرس باللغات المختلفة ، موضحة أنه يتم تنفيذ المبادرة في التوسعة السعودية الثالثة( توسعة الملك عبد الله ).//انتهى //18:57ت م0129

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