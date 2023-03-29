السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ حملات توعوية لأكثر من 6800 عامل بالمنشات الغذائية والصحية



الطائف 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

أصدرت أمانة الطائف خلال شهري يناير وفبراير أكثر من 6800 شهادة صحية للعاملين في منشآت تداول الأغذية والصحة العامة مثل المطاعم والمطابخ والبوفيهات ومحلات بيع المواد الغذائية وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس وخلافه، حيث تصدر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هذه الشهادات للعاملين في المهن التي تمس صحة المستهلك لضبط المستوى الفني والصحي للعاملين، ومنع عوامل التسمم الغذائي، ونشر الوعي الصحي في المرافق التجارية.

وتم إصدار 3258 شهادة صحية للعمالة خلال شهر يناير، وإصدار 3623 شهادة صحية للعمالة في شهر فبراير، وجرى تسهيل إجراءات الحصول على الشهادة الصحية للعاملين عبر منصة (بلدي).

وكان قد دُشن مؤخراً مركز اختبار وتقييم التثقيف الصحي للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة الذي يهدف إلى تنمية الرقابة الذاتية في المنشآت الغذائية، ورفع وتقييم مستوى الوعي للعاملين في المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة، وشمل التدشين مركز اختبار وتقييم التثقيف الصحي بالمحافظة، ومبادرة مركز التدريب لتقديم برنامج التثقيف الصحي بالطائف.

ويعني المركز بتقديم الخدمات التدريبية التي تعنى بإنهاء الإجراءات المحدثة لإصدار الشهادات الصحية الموحدة للعاملين (رخصة ممارسة العمل) في المنشآت التجارية والغذائية المستهدفة في البرنامج المحدّث المعتمد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتدريب وتثقيف العاملين على اتباع أفضل الأساليب والممارسات العالمية في تعزيز الصحة العامة والارتقاء بسلامة الغذاء، للحد من حوادث التسمم الغذائي لدى المستهلكين، وتحقيق المعايير المطلوبة في تأهيل العاملين في قطاعات المنشآت الصحية والغذائية على تدابير الوقاية الصحية، ورفع مستوى الوعي للوصول إلى أساليب الرقابة الذاتية إلى جانب التعرف على الأخطار الكامنة والمتوقعة فـي بيئة العمل وصولاً إلى خلق منظومة عمل صحية متكاملة في القطاعات المستهدفة بالبرنامج.

وعملت أمانة الطائف على تنفيذ العديد من الجولات التثقيفية للمختصين في الأسواق وقطاع تداول الأغذية والأنشطة التي تمس الصحة العامة كافة، إضافة إلى تنفيذ جولات توعوية بالأسواق لدعم التدابير الوقائية بما يسهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المنشآت التجارية للمستهلك.

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18:50ت م

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