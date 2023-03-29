السعودية اليوم / دوريات الأمن بالجوف تقبض على مقيم لنقله مقيمة متغيبة عن العمل ومحاولته رشوة رجل أمن



سكاكا 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الجوف على مقيم من الجنسية الأوغندية لنقله مقيمة متغيبة عن العمل من الجنسية نفسها مختبئة داخل مركبته، ومحاولته رشوة رجل أمن، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.

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17:58ت م

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