السعودية اليوم / أمانة الجوف تشدد على الالتزام بالاشتراطات الصحية وتنذر 3 منشآت ببلدية أبوعجرم



سكاكا 01 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

شددت أمانة منطقة الجوف على التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة على تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحق المخالفين.

ونفذت الأمانة ممثلة في بلدية أبوعجرم جولات ميدانية يومية خلال شهر رمضان المبارك على الأسواق والمنشآت الغذائية والمولات والمطاعم، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وضمان سلامة المستهلكين.

وأسفرت جولات مراقبي إدارة صحة البيئة والرقابة في بلدية أبوعجرم عن إنذار 3 منشآت مخالفة.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان تكثيف الجولات الرقابية على مستوى الأمانة والبلديات التابعة، بمرافقة المراقب المجتمعي "تمهير"، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية.

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16:39ت م

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