شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من رينارد بعد فسخ عقده مع السعودية والمسحل يكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن فسخ التعاقد مع منتخب السعودية لرغبته للعودة إلى بلاده لقيادة منتخب سيدات فرنسا الأول.

وأكد الفرنسي هيرفي رينارد في تصريحات صحفية قبل قليل، أنه وصل رفقة المنتخب السعودي لمرحلة ممتازة للغاية.

وأشار المدير الفني، إلى أنه لن يستطيع أن يقدم أكثر من ذلك رفقة منتخب السعودية، موجها الشكر لكل من سانده في رحلته رفقة الأخضر.

كما علق ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على رحيل هيرفي رينارد عن مهمة تدريب المنتخب السعودي الأول بشكل رسمي.

وقال ياسر المسحل في تصريحات صحفية تعليقا على إقالة رينارد منذ قليل: "لا نستطيع أن نجبر أحدا على الاستمرار، نشكر رينارد على الفترة التي قضاها معنا، ولكنه طلب الرحيل وأخبرنا أنه يريد خوض هذه الفرصة".

وتابع تصريحاته: "رينارد أبلغني بالعرض قبل انطلاق معسكر جدة بأربعة أيام، وتشاورنا كأعضاء مجلس إدارة وتمت الموافقة على طلبه بالرحيل".

واختتم رئيس الاتحاد السعودي قائلًا: "لا يوجد لدينا أي اسم مطروح حاليًا لخلافة رينارد، ولن نعلن البديل قبل دراسة كافة الملفات وهذا تقريبًا سيحدث نهاية الموسم".