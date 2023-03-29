شكرا لقرائتكم خبر عن شكرًا من قلبي.. رسالة مؤثرة من رينارد للجماهير السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، شكره إلى جميع من سانده خلال رحلته مع الأخضر السعودي، بعد فسخ التعاقد.

وقال رينارد خلال تصريحات له: "أود أن أشكر جميع الناس الذين دعموني خلال هذه الفترة الرائعة في السعودية، لم يكن من السهل اتخاذ مثل هذا القرار، لكن أود أن أشكر الحكومة ووزارة الرياضة".

وأضاف: "بالتأكيد شكر خاص للسيد ياسر المسحر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لقد كان تعاونًا ورائعًا وأيضًا مع الأمين العام إبراهيم القاسم، لقد أمضينا وقتا رائعا معًا، وأيضًا أود أن أقدم شكري لجميع الطواقم خاصةً للمساعد المحلي محمد أمين كان استثنائيًا ورائعًا، أعتقد قلت عنه هذا الأمر بعد التصفيات".

وتابع: "لم توجهنا أي مشاكل، في التصفيات حققنا نجاحًا كبيرًا وتصدرنا أمام اليابان وأستراليا للتأهل لكأس العالم 2022 بقطر، وتجربتنا معًا كانت رائعة، بدأنا مباراتنا أمام منتخب الأرجنتين أعتقد بأنها ستبقى خالدة في ذاكرة الجماهير السعودية".

واستطرد: "أيضًا لعبنا مباراة رائعة أمام منتخب بولندا لكن للأسف لم نحصل على نتيجة جيدة، لذلك هذه التجربة رائعة مع الدعم الكبير، لذلك أتمنى لكم التوفيق خاصةً في كأس آسيا 2024 المقبلة في قطر".

واختتم: "سوف أدعمكم، وبالتأكيد إذا كنت قادر على التواجد في المدرجات في هذه البطولة سوف أدعم المنتخب السعودي، لأنكم دائمًا ستبقون في قلبي".