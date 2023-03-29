السعودية اليوم / شرطة جدة تقبض على مقيم لسرقته كيابل وأسلاكًا كهربائية



جدة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لارتكابه حوادث جنائية تمثلت في سرقة كيابل وأسلاك كهربائية من مواقع تحت الإنشاء، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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16:12ت م

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