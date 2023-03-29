شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من نجم السعودية إلى رينارد بعد رحيله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه ياسر الشهراني ظهير أيسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، رسالة شكر إلى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، على كل ما فعله من أجل كتيبة الأخضر، خلال فترة تواجده، متمنيا له التوفيق في حياته.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء أمس الثلاثاء، إنهاء عقد رينارد المدير الفني للأخضر، بناء على رغبة الأخير في عدم إكمال المدة المتبقية من عقده مع المنتخب، وتم تسوية الإجراءات القانوينة الرسمية بين الطرفين.

وكتب الشهراني عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" اليوم الأربعاء: "شكرا على كل ما فعلته من أجلنا وللكادر الفني أيضا، لقد تعلمنا الكثير منك، وأتمنى لك التوفيق والنجاح في حياتك.. شكرا مستر".

وأرفق الشهراني صورة له برفقة المدرب الفرنسي في أحد تدريبات المنتخب السعودي، وسط تفاعل كبير من الجماهير.

وأعاد الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم الهلال السعودي السابق، تغريدة المدرب هيرفي رينارد الوداعية، عبر حسابه الشخصي على تويتر، وقال: "شكرا لك.. وتهانينا على كل ما فعلته من أجلنا، وأتمنى لك كل التوفيق في الخطوة التالية".