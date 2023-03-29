شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت مدوية في أسماء المرشحين لتدريب السعودية وخلافة رينارد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، مفاجأة في أسماء المرشحين لتدريب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق.

وأفادت التقارير، أن الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، يتصدر قائمة المرشحين على منصب مدرب المنتخب السعودي.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، رحيل رينارد عن تدريب الأخضر، بسبب رغبته في عدم إكمال المدة المتبقية من عقده.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن هناك 4 مرشحين لقيادة السعودية خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية دخول أسماء جديدة ضمن قائمة الترشيحات.

وأضافت: "زيدان يأتي على رأس تلك الأسماء، كما يتواجد البرتغالي خورخي جيسوس، مدرب فنربخشة التركي الحالي، والهلال السعودي وبنفيكا السابق ضمن القائمة".

واختتمت: "كما ضمت الترشيحات أيضا الإيطالي روبرتو مانشيني، رغم ارتباطه بعقد مع منتخب إيطاليا، أما الاسم الرابع، هو سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي".