

مكة المكرمة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة تجربة ضيف الرحمن بالإدارة العامة للإحصاء، أعمال المسوح الإحصائية، وذلك استمرارًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ .

وأوضح مدير إدارة الإحصاء عيسى الهذلي بأن عملية ذلك تمت عن طريق الاستبانات بشكل موسع في الدراسات الإحصائية وقياس الرضا عن الخدمات المقدمة، عبر استخدام عدد 75 لوحة باركود مزودة ب 6 لغات عالمية وموزعة في أربع محطات رئيسة وهي: (الساحات، ومباني المصليات، وصحن المطاف، والمسعى) مبينًا على الصعيد ذاته أنه تم قياس الأداء التشغيلي للخدمات وقياس انطباعات المستفيدين عن الخدمات في مواقع التواصل الاجتماعي.

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15:43ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "شؤون الحرمين" تقوم بأعمال المسوح الإحصائية وتقيس الرضا عن الخدمات المقدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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