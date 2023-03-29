السعودية اليوم / تدشين برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور وتفطير الصائمين بألبانيا



تيرانا 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور وتفطير الصائمين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، في مدرسة تيرانا الشرعية التابعة للمشيخة الإسلامية بألبانيا, بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، ورئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا الشيخ بويار سباهو، وعدد من الشخصيات الإسلامية الألبانية.

ويبلغ وزن التمور التي سيتم توزيعها 5 أطنان، ويستفيد منها قرابة 30 ألف مستفيد، كما يستهدف مشروع التفطير قرابة 40 ألف صائم.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا: يشرفني في هذا اليوم المبارك تدشين برنامجي خادم الحرمين الشريفين للتمور وتفطير الصائمين في جمهورية ألبانيا الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية.

وأوضح أن تدشين هذين البرنامجين يعبر عن عمق العلاقات ومتانة الروابط بين البلدين، وامتداداً للعطاء المتواصل الذي تقدمه المملكة للأشقاء في العالم أجمع.

من جانبه أكد رئيس المشيخة الإسلامية لدى ألبانيا: أن هذه المناسبة المباركة هي بمثابة تعزيز أواصر الأخوة الإسلامية والتأكيد على التواصل الدائم بين المملكة العربية

وقال: "إن المملكة العربية السعودية كعادتها تهرع لإغاثة أخوتها في الله وفي الإنسانية لتسعد قلوبهم وتجبر خواطرهم وجبر الخواطر خلق إسلامي عظيم يدل على سمو نفس وعظمة قلب وسلامة صدر ورجاحة عقل يجبر المسلم فيه نفوساً كسرت وقلوباً فطرت وأجساماً أرهقت فما أجمل هذه العبادة وما أعظم أثرها، وأعظمه على الإطلاق ما كان مادياً ومعنوياً في آنٍ واحد كهذا الحال الذي نعيشه من خلال هدية خادم الحرمين الشريفين التي تحمل في طياتها أسمى معاني التفريج وإسعاد إخوة لنا هم أحوج ما يكونون إليها.

ودعا رئيس المشيخة الإسلامية, الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين.

// انتهى //

15:42ت م

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تيرانا 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسدشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور وتفطير الصائمين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، في مدرسة تيرانا الشرعية التابعة للمشيخة الإسلامية بألبانيا, بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، ورئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا الشيخ بويار سباهو، وعدد من الشخصيات الإسلامية الألبانية.ويبلغ وزن التمور التي سيتم توزيعها 5 أطنان، ويستفيد منها قرابة 30 ألف مستفيد، كما يستهدف مشروع التفطير قرابة 40 ألف صائم.وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا: يشرفني في هذا اليوم المبارك تدشين برنامجي خادم الحرمين الشريفين للتمور وتفطير الصائمين في جمهورية ألبانيا الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية.وأوضح أن تدشين هذين البرنامجين يعبر عن عمق العلاقات ومتانة الروابط بين البلدين، وامتداداً للعطاء المتواصل الذي تقدمه المملكة للأشقاء في العالم أجمع.من جانبه أكد رئيس المشيخة الإسلامية لدى ألبانيا: أن هذه المناسبة المباركة هي بمثابة تعزيز أواصر الأخوة الإسلامية والتأكيد على التواصل الدائم بين المملكة العربية السعودية وشعوب المنطقة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع العظيمة تهدف لخدمة المسلمين في كل مكان.وقال: "إن المملكة العربية السعودية كعادتها تهرع لإغاثة أخوتها في الله وفي الإنسانية لتسعد قلوبهم وتجبر خواطرهم وجبر الخواطر خلق إسلامي عظيم يدل على سمو نفس وعظمة قلب وسلامة صدر ورجاحة عقل يجبر المسلم فيه نفوساً كسرت وقلوباً فطرت وأجساماً أرهقت فما أجمل هذه العبادة وما أعظم أثرها، وأعظمه على الإطلاق ما كان مادياً ومعنوياً في آنٍ واحد كهذا الحال الذي نعيشه من خلال هدية خادم الحرمين الشريفين التي تحمل في طياتها أسمى معاني التفريج وإسعاد إخوة لنا هم أحوج ما يكونون إليها.ودعا رئيس المشيخة الإسلامية, الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين.// انتهى //15:42ت م0093

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