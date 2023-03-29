

الرياض 07 رمضان1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

عقدت مجموعتي العمل الخاصة بنظام إدارة الأصول والخطة التشغيلية لمشروع سكة الحديد بدول

ناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها، الأمور التنظيمية والإدارية لتنفيذ المهام المناطة بهما كالإطار العام لاجتماعات مجموعتي العمل والتأكيد على المخرجات المتوقعة من الدراستين المقرر تنفيذهما ومناقشة أسماء الاستشاريين المقترح دعوتهم لإجراء الدراسات والطريقة التي ستتبع في تقييم العروض الفنية التي سترد من الاستشاريين المدعوين لإجراء الدراسات تمهيداً لاختيار الاستشاريين المؤهلين.

// انتهى //

15:29ت م

0087



الرياض 07 رمضان1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسعقدت مجموعتي العمل الخاصة بنظام إدارة الأصول والخطة التشغيلية لمشروع سكة الحديد بدول مجلس التعاون الخليجي -عبر الاتصال المرئي- اليوم, اجتماعها الأول، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية، وشركات التشغيل الوطنية بالمشروع بدول المجلس.ناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها، الأمور التنظيمية والإدارية لتنفيذ المهام المناطة بهما كالإطار العام لاجتماعات مجموعتي العمل والتأكيد على المخرجات المتوقعة من الدراستين المقرر تنفيذهما ومناقشة أسماء الاستشاريين المقترح دعوتهم لإجراء الدراسات والطريقة التي ستتبع في تقييم العروض الفنية التي سترد من الاستشاريين المدعوين لإجراء الدراسات تمهيداً لاختيار الاستشاريين المؤهلين.// انتهى //15:29ت م0087

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / انعقاد اجتماع مجموعتي العمل الخاصة بنظام إدارة الأصول والخطة التشغيلية لمشروع سكة الحديد بدول مجلس التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.