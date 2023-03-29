السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس جمعية وئام



الدمام 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية وئام للتنمية الأسرية بالدمام فؤاد العيسى، والأمين العام للجمعية الدكتور محمد العبدالقادر وأعضاء المجلس.

وأكد سموه، على أهمية الأسرة وضرورة بنائها على الوئام والمودة والرحمة، مثمناً دور جمعية وئام وما تقوم به من جهود في هذا الجانب للحفاظ على نسيج الأسرة وتقديم الدعم والمساعدة لكل من يحتاجها سواء بالتوجيه والإرشاد أو الاستشارات التي تُقدم من قبل متخصصين تسهم في الإصلاح ومعالجة المشكلات.

من جانبه قدم الدكتور العبدالقادر، تقريراً عن منجزات الجمعية، مشيراً إلى أن الاستشارات الأسرية بلغت أكثر من 7 آلاف استشارة، وحالات الصلح قرابة 2000 حالة، وتقديم مساعدات نقدية لأكثر من 231 شاباً مقبلاً على الزواج، وتلقى التدريب على أسس الحياة الزوجية 25118 شاباً وفتاة، وتجاوز المستفيدون من برامجها 33000 خلال العام الماضي، كما قدم رئيس المجلس التقرير الختامي لأعمال الجمعية لعام 2022.

وبارك سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع شراكات بين الجمعية وأوقاف محمد بن عبدالعزيز الراجحي، ومؤسسة المجدوعي الخيرية، وشركة اليمامة والمهندس وائل الغلاييني، لتقديم دعم لبرامج وئام الأسرية.

وكرّم سموه الداعمين للجمعية وبرامجها وهم مجموعة الغنيم، ومجموعة اليمامة، وأوقاف محمد بن عبدالعزيز الراجحي، ووقف الضويان الخيري، والمهندس وائل الغلاييني، ومؤسسة المجدوعي الخيرية.

ثم تسلّم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

// انتهى //

15:09ت م

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