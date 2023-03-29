

مكة المكرمة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية المواقع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام وتهيئتها، وذلك ضمن مبادرة " إنسانيون ".

ووفرت المبادرة جميع الخدمات والتسهيلات التي تعين الأشخاص ذوي الإعاقة على أداء العبادة بكل يسر وراحة، من حيث توفير وجبات إفطار للصائمين وتقديم الضيافة.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي جاهزية الخدمات الإنسانية، وتوفير البيئة الآمنة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وإثراء تجربتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، واستقبال ورعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وبحث سبل التعاون المشترك مع الجهات المعنية لإثراء تجربة ضيف الرحمن، وذلك لتحقيق الجودة والتميز.

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14:58ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "شؤون الحرمين" تهيئ المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مبادرة "إنسانيون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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