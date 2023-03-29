السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يدشن الحملة التسويقية والإعلامية للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة



الرياض 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة (تراحم) في مكتبه بقصر الحكم اليوم حملة اللجنة التسويقية والإعلامية للعام الحالي 1444 هـ, تحت شعار (تراحم _ من مجتمعنا), التي تهدف إلى تقديم الدعم لأسر النزلاء بعد فقد عائلهم، إضافة إلى المفرج عنهم من السجناء.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لرئيس مجلس إدارة لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم عبدالسلام الراجحي وعددٍ من أعضاء مجلس الإدارة بحضور وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للحقوق نبيل الطويل.

ونوه سموه بجهود اللجنة، وبإطلاق الحملة وأهدافها وما تقدمه من عون لأسر النزلاء ودورها في تخفيف معاناتهم, مشيدًا بجهود القائمين على اللجنة ونشاطاتها الخيرية.

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14:45ت م

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